MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında? Ayyüce Kamit nereli, hayat hikayesi nedir?

2020 MasterChef yarışmacısı Ayyüce Kamit, 22 Kasım akşamı elendi. Girdiği 3'lü elemede Sefa ve Uğur ile yarıştı. 3'lü elemeden Sefa birinci olarak çıktı. Uğur ve Ayyüce arasında elenen isim Ayyüce oldu. Veda konuşması ile şeflerin ve izleyicilerin gönüllerini sızlatan açıklamalarda bulunan Ayyüce'nin hayat hikayesi merak konusu oldu. Peki, MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında?

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?

Masterchef Ayyüce, 1996 yılında Sakarya’da doğdu. Ayyüce Kamit, 1.68 boyunda ve 45 kilodur. Lise sona kadar Sakarya’da eğitim gören Ayyüce, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünde eğitimini tamamlamıştır.

Bunun akabinde, Mutfak Sanatları Akademisi’nde profesyonel aşçılık eğitimi alan Ayyüce, 360 İstanbul adlı restaurantta 4 aylık stajını tamamladıktan sonra bir yıl da aktif olarak orada çalışmaya devam etmiştir.

Ardından Marmaris Grand Azur Hotel’in İtalyan Mutfağı’nda üç ay çalışan Ayyüce, İstanbul’a döndüğünde Nicole Restoran’da işe başlamış ve son olarak, 2 yıl pastanede çalışmıştır.

MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer almaya hak kazanan Ayyüce Kamit, 22 Kasım 2020 akşamı yarışmadan elendi.

Mutfakta başarılı olabilmek için gösterdiği fedakarlıkları anlattı. Bir sene penceresiz evde yaşadığını anlatan Ayyüce "Bu iş için çok emek verdim. Tek başıma İstanbul'a geldim. 1 yıl camı olmayan evde oturdum. Heryere iş başvurusu yaptım. Ben bu işi bırakmayacağım." dedi.