MasterChef 25 bin TL'yi kim kazandı? MasterChef para ödülünün sahibi kim oldu?

MasterChef Türkiye'de 12. haftaya gelindi. Masterchef'te oyun kuralları ve eleme sisteminde değişikliğe gidildiği bugün yayınlanan bölümde açıklandı. Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef'te artık her Salı yarışmacılar ödül oyunu için mücadele edecekler. Bu oyunda kazanan yarışmacılara birbirinden özel ödüller verilecek. MasterChef 92. bölüm ödülünü kim kazandı? MasterChef para ödülünün sahibi kim oldu? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

MASTERCHEF 25 BİN TL'Yİ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. MasterChef 91. bölümde oyun kuralları ve eleme sisteminin değiştiği şefler tarafından duyuruldu. Şefler her Salı ödül oyunu olacağını açıkladı.





İlk ödül oyunu 92. bölümde ekranlara gelecek. MasterChef para ödülünün sahibi oynanacak oyunun ardından belli olacak. 25 bin TL'nin sahibi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

MASTERCHEFTE YENİ DÖNEM!

MasterChef Türkiye'nin yeni kurallarına göre; artık dokunulmazlık oyunu her hafta Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere 3 gün gerçekleşecek. Her oyun sonrasında ise birer eleme adayı çıkartılmış olacak. Böylece belirlenen 3 eleme adayı ile eleme oyunu oynanacak.

MASTERCHEF'TE KAPTANLAR KİMLER OLDU?

Bu akşam oynanan kaptanlık oyununu kazanan Emir oldu. Mavi takım kaptanı olan Emir, Kırmızı takım kaptanı olarak karşısına Serhat'ı seçti.

BU HAFTANIN TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

Bu haftanın kaptanları Emir ile Serhat, kalan dokuz yarışmacıdan tek tek seçim yaparak bu haftanın takımlarını oluşturdu. İşte haftanın takım kadroları;

MAVİ TAKIM: Kaptan Emir, Furkan, Esra, Eray, Ayyüce, Sefa

KIRMIZI TAKIM: Kaptan Serhat, Barbaros, Uğur, Özgül, Ebru