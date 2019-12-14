Masterchef 68.bölümde Buse Varol, Alişan, Demet Akalın, Okan Kurt sürprizi! İşte fragman..

Masterchef'te Buse Varol, Alişan, Demet Akalın, Okan Kurt sürprizi.. MasterChef'te her hafta cuma olduğu gibi bu hafta da yarışmaya veda eden isim belli oldu. MasterChef'te ilk dokunulmazlık oyunundan kırmızı takim galip çıktı. Güzide ve Rıfat'tan en Danilo Şef'e en yakın tabağı Güzide yaparken Rıfat elenen isim oldu.Elemenin hemen ardından 68. bölüm fragmanı yayınlandı ve fragmanda Buse Varol, Alişan, Demet Akalın, Okan Kurt görüldü. İzleyiciler şimdiden Pazartesi gününü iple çekmeye başladı. MasterChef 68.bölüm fragmanı haberimizde sizlerle..

MASTERCHEF'TE BUSE VAROL, ALŞİAN, DEMET AKALIN VE OKAN KURT SÜRPRİZİ

Masterchef'te 68. yeni bölümde Demet Akalın, Okan Kurt, Alişan ve Buse Varol sürprizi yaşanıyor. Eğlence dakikaların yaşanacağı yarışmada MasterChef mutfağına giren ünlü çiftler, yaptıkları yemeklerle yarışacak.

Eğlenceli anların yaşanacağı MasterChef'in yeni bölümünde Demet Akalın'ın saçlarını Suna gibi yapması dikkat çekiyor. Akalın'ın "Ben Suna ekolünden geliyorum Saçlarımı bile Suna gibi yaptım" sözleri jüriyi güldürüyor. Mutftaki hünerlerini sergileyen ünlülerden Okan Kurt ise yaptığı yemeği "İtalyan usulü sucuklu yumurta" sözleriyle tanıtıyor.