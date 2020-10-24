İzmit Otomotiv Fabrikası ile ilgili aramalar hız kazandı. MasterChef Türkiye her hafta dış çekimlerine devam ediyor. 3. ve haftanın son dokunulmazlık oyunu bu hafta İzmit'te oynanacak. Bugün eleme potasına girecek son 2 yarışmacı belli olacak. İzleyiciler ve yarışmacıların da keyifli anlar yaşadığı dış çekimlerinin nerelerde gerçekleştiği merak ediliyor. Peki, MasterChef 24 Ekim nerede çekildi? İzmit Otomotiv Fabrikası nerede?

24 EKİM MASTERCHEF NEREDE ÇEKİLDİ?

MasterChef Türkiye 24 Ekim'de İzmit Otomotiv Fabrikası'nda çekildi.

İZMİT OTOMOTİV FABRİKASI NEREDE?

2500 çalışanı ile 40'tan fazla ülkeye ihracat yapan dev otomotiv fabrikasında günde 180 araç çıkıyor. Güney Korelilerin en önemli otomotiv fabrikası Alikahya Atatürk, 41310 İzmit/Kocaeli adresinde yer alıyor.

MASTERCHEF SON DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam iki takım da Kore mutfağı için tüm hünerlerini sergileyecek. Koreli misafirler yemekleri oylayacak ve en çok oyu alan takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Dokunulmazlığı kazanan taraf bu akşamki bölümde belli olacak.

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Berker

Sefa

Tanya

Emir