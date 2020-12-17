MasterChef birincisi ne kazanacak?

MasterChef Türkiye yeni sezonu ile reyting listelerinde ilk sırada yer alıyor.

MASTERCHEF 2020 ÖDÜLÜ NE OLACAK?

MasterChef Türkiye 2020 için birinci olan kişiye verilecek ödül henüz belirlenmedi.

Yarışmada 2018 yılında para ödülü verilmiş geçen yıl da son model bir otomobil ödül olarak belirlenmişti. Şampiyon olan yarışmacıya bir de kupa veriliyor.

2020 yılı için belirlenen ödül belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.