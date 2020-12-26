MasterChef 2. finalisti kim oldu? MasterChef dokunulmazlığı hangi yarışmacı aldı?

Televizyon ekranlarının uzun soluklu yarışması MasterChef Türkiye yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Son 4 yarışmacının mücadele ettiği programın ilk finalisti geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. İkinci finalisti belirlemek için üç yarışmacı arasında oynanan oyunlarda birbirinden zorlu ve lezzetli yemekler pişirildi. Peki, 26 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?



MASTERCHEF 2. FİNALİSTİ KİM OLDU?

MasterChef Türkiye’nin 26 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde 2. finalisti belirlemek üzere dokunulmazlık oyunu oynandı. Geçtiğimiz günlerde yarışmanın ilk finalisti Serhat olmuştu. İkinci finalisti belirlemek için oynanan oyunda Özgül, Barbaros ve Emir mücadele etti. Oynanan oyunda ilk yemeği ünlü şef Maksut Aşkar gösterdi. Oyunun galibi henüz belli olmadı.