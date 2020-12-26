MasterChef 2. finalisti kim oldu? MasterChef dokunulmazlığı hangi yarışmacı aldı?
Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te finale sayılı günler kaldı. Son 4 yarışmacının mücadele ettiği programın her bölümünde kıyasıya mücadele yaşanmaya başladı. Mehmet, Somer ve Danilo Şef jüriliğinde yayınlanan programın 26 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef 2. finalisti kim oldu?
Televizyon ekranlarının uzun soluklu yarışması MasterChef Türkiye yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Son 4 yarışmacının mücadele ettiği programın ilk finalisti geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. İkinci finalisti belirlemek için üç yarışmacı arasında oynanan oyunlarda birbirinden zorlu ve lezzetli yemekler pişirildi. Peki, 26 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?
MASTERCHEF 2. FİNALİSTİ KİM OLDU?
MasterChef Türkiye’nin 26 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde 2. finalisti belirlemek üzere dokunulmazlık oyunu oynandı. Geçtiğimiz günlerde yarışmanın ilk finalisti Serhat olmuştu. İkinci finalisti belirlemek için oynanan oyunda Özgül, Barbaros ve Emir mücadele etti. Oynanan oyunda ilk yemeği ünlü şef Maksut Aşkar gösterdi. Oyunun galibi henüz belli olmadı.