MasterChef 2. finalisti bu akşam belli oluyor! 29 Aralık MasterChef'te kim elendi, veda eden kim oldu?

MasterChef Türkiye’de final için geri sayım başladı! Televizyon ekranlarının başarılı yarışma programı MasterChef yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Yarışmanın 29 Aralık Salı günü yayınlanan bölümünde Serhat ve Emir arasında yarı final mücadelesi yaşandı. Toplamda 3 oyun oynanacak düello müsabakasında en yüksek puanı alan yarışmacı 2. finalist olmaya hak kazanacak. Peki, MasterChef ikinci finalisti kim oldu? 29 Aralık MasterChef’te kim elendi?



MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna jüriliğinde Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye’de sona gelindi. İlk finalistin Barbaros olduğu yarışmada ikinci finalisti ve elenecek ismi belirlemek üzere oyun oynandı. Serhat ve Emir arasında verilen kıyasıya mücadele tüm Türkiye’yi ekran başına kilitledi. Mücadele şu anda hala devam ediyor.

MASTERCHEF 2. FİNALİSTİ KİM OLDU?

MasterChef’te elenen isim henüz belli olmadı. Emir ve Serhat arasında oynanan oyun toplamda 3 aşamadan oluşuyor. 3 oyun sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı finale kalırken diğer yarışmacı MasterChef’e veda edecek.