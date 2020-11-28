MasterChef 2. eleme adayı kim oldu? 28 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef’te bu haftanın 2. eleme adayı bu akşam belli oluyor. Tv8 ekranlarının vazgeçilmez yarışma programı MasterChef’te bu sezonun sonuna doğru yaklaşılıyor. Her hafta bir kişinin yarışmaya veda ettiği yarışmada eleme adayları dokunulmazlık oyunları ile belli oluyor. MasterChef’in 28 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde bu haftan 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu, potaya kim gitti?



28 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Her hafta cumartesi günleri yayınlanan bölümün dış çekim yapıldığı MasterChef’te bu haftaki adres Ürgüp Peri Bacaları oldu. Kültüler mirası, tarihi yapısı ve benzersiz görünümü ile ekran başındaki izleyicileri ve yarışmacıları kendisine hayran bırakan Peri Bacaları’nda yarışmanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Şeflerin yarışmacılardan istedikleri menüde Ürgüp’e özel Bulgur Çorbası, Peravı (Mantı), Lahana Salatası, Ayva Dolması ve Bulamaç vardı. Oyunun galibi henüz belli olmadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef’in önceki bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanmış kaybeden mavi takım yarışmacılarından Uğur eleme potasına gitmişti. Bu akşam oynanacak dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın 2. eleme adayı da belli olacak.