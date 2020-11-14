MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler?

MasterChef Türkiye’de yarışmacıların mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın 5 günü Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışma birbirinden yetenekli yarışmacılara ev sahipliği yapıyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıkan yarışma Kahramanmaraş’ta çekildi. Çekimler Tarihi Maraş Kalesi'nde yapıldı. Peki, MasterChef eleme potasında kimler var? İşte son bölümde yaşananlar...



MASTERCHEF 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Çekimleri Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen MasterChef Türkiye’nin 2. dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım kozlarını paylaştı. Tarihi Maraş Kalesi ekran başındaki izleyicileri ve yarışmacıları tarihi dokusuyla adeta büyüledi. Oyunun menüsünde Kahramanmaraş yöresine ait Ekşili Çorba, Ekşili Aya Sulusu, Maraş Sarı Çeltik Pilavı, Marul Cacığı, Pancardan Pazı Sarması ve Ballı Börek vardı. Özel konukların tadımını yaptığı yarışmada yarışmacılar konukları etkilemeye çalıştı. Oyunun galibi henüz belli olmadı.

14 KASIM MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

Eleme adayı henüz belli olmadı. Bu akşamın eleme adayı dokunulmazlık oyunundan sonra belli olacak.