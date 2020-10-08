MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Ekim MasterChef eleme adayları kimler?

MasterChef Türkiye en çok izlenen yarışma programları arasında zirvede yer alıyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna gibi başarılı şeflerin jüriliğini yaptığı yarışma 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Bu yıl yine birbirinden yetenekli ve hırslı yarışmacıların mücadele ettiği MasterChef’te her hafta bir isim yarışmaya veda ediyor. 8 Ekim Perşembe akşamı da eleme potasına gidecek 3. ve 4. kişiyi belirlemek üzere dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 8 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları ikinci dokunulmazlığı almak için kıyasıya mücadele verdi. Menüde “Kök sebzeler” vardı. Havuç, patates, sarımsak, soğan, rezene, kereviz, turp, taze zencefil, ıspanak ve pancarın yer aldığı menüde şefler yarışmacılardan yaratıcılıklarını kullanarak güzel yemekler yapmalarını istediler. Oyunun kazananı henüz belli olmadı.

8 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Eleme adayları dokunulmazlık oyununun ardından belli olacak.