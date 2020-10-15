MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüriliğinde Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye televizyon izleyicilerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Rekabetin ve mücadelenin ön plana çıktığı MasterChef’in 15 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları şefleri etkilemek için performans gösterdi. MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’in 15 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının mücadele gösterdiği oyun izleyicileri ekran başında kilitledi. Oyunun menüsünde İspanya mutfağına ait yemekler vardı. Şefler yarışmacılardan Soğuk Tapas, Sıcak Tapas, Paella, Ana Yemek ve Tatlı yapmalarını istedi. Oyunun kazananı henüz belli olmadı.

15 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın 2. eleme adayları henüz belli olmadı. Eleme adayları dokunulmazlık oyunundan sonra netleşecek.