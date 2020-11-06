MasterChef eleme adayı belli oldu! 5 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasına kimler gitti?

Ekranların uzun soluklu yarışması MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna şefliğinde Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada mavi takım ve kırmızı takım kozlarını paylaştı. MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef eleme adayları ve dokunulmazlığı kazanan takım...

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef’in 5 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda menüde İrlanda mutfağı vardı. Yarışmacılardan istenilen menüde yer alan lezzetler Dana Füme Etli Karnabahar Çorbası, İrlanda Usulü Soda Ekmeği ve Deviled Eggs, Cottage Pie, Ballı Hardallı Tavuk ve Colcannon, İrlanda Usulü Elmalı Kek ve Custard Sos oldu. Şeflerin tadımı sonrası dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Somer Şef bireysel dokunulmazlık oyununda yapılan kural değişikliğini açıkladı. Bundan sonra bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacılar eleme potasına giden ismi belirleyemeyecek ve yalnızca eleme adayı olmaktan muaf olacak. Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan 01 Adana yemeği yapmaları istendi. Bireysel dokunulmazlığın galibi Eray oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayını belirlemek üzere oylamaya gitti. Yapılan oylama sonrası en çok oyu alan Furkan eleme potasına gönderildi.