MasterChef 2. dokunulmazlığı kim kazandı? 19 Kasım MasterChef eleme potasına kim gitti?

MasterChef’te haftanın 2. eleme adayı bu akşam belli oluyor. Yayın hayatına 4 sezondur başarılı bir şekilde devam eden MasterChef her bölümüyle izleyicilere keyifli dakikalar yaşatıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu jüriliğinde Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın 19 Kasım Perşembe günü yayınlanan bölümünde mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, MasterChef eleme potasında kimler var?



MASTERCHEF 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’in 19 Kasım Perşembe günü yayınlanan bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlık oyununda menüyü önceki gün oynanan düello kazanan mavi takımın kaptanı Barbaros belirledi. Menüde Mercimek Çorbası, Humus, Otlu Mücver, Saç Tava ve Fırın Sütlaç vardı. Şefler yarışmacılara bu yemeği hazırlamak için tam 50 dakika verdi. Oyunun kazananı henüz belli olmadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Eleme adayı dokunulmazlık oyunundan sonra belli olacak.