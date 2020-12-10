MasterChef 118. bölümde dokunulmazlığı kim kazanacak? MasterChef 2020'de ilk eleme adayı kim olacak?

TV8 ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye yine heyecan dolu bir bölüm ile ekrana geliyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında MasterChef 2020’de kaybeden takım arasında bir kişi yarışmaya veda edecek. Peki bu hafta yarışmaya kim veda edecek? Dokunulmazlığı hangi takım kazancak?



Sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’de bu akşam 17. haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. Dokunulmazlık oyunu konsepti “Kış Menüsü” olacak.

Takımlar, bu menüye uygun yemekleri yapmak için yaratıcılıklarını konuşturacak. Kaptanlar düellosunu sonrasında Mavi takımın kazandığı avantaja göre Kırmızı takım, yemekleri birbirlerine bağlı şekilde yapacak.

2020’de 17. Hafta heyecanı dokunulmazlık oyunu ile devam edecek. Bu akşam, 10 Aralık Perşembe akşamı, MasterChef’in 118. bölümünde Mavi takım ve Kırmızı takım, 1. dokunulmazlık oyunu oynayacak. Kaptanlar düellosunu kazanan Sefa olduğu için Kırmızı takım, dokunulmazlık oyununda birbirlerine bağlı olarak yemekleri yapmaya çalışacak. Kış menüsü konseptine göre en iyi yaratıcı yemekleri yapan takım, dokunulmazlığı kazanacak. Kaybeden takımda yapılacak oylama ile haftanın ilk eleme adayı belli olacak.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANACAK?

MasterChef 2020’de bu akşam takımlar “Kara Kış Menüsü” ile dokunulmazlığı kazanmaya çalışacak. Kaptanlar düellosu sonrasında avantajı kaybeden Kırmızı takım, birbirlerine bağlı bir şekilde yemekleri yapmaya çalışacak. Günün sonunda dokunulmazlığı kazanan takım, eleme potasına girmekten kurtulacak. Yeni bölümün başlaması ile birlikte detayları güncellediğimiz haberimizden takip edebilirsiniz.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU VE İLK ELEME ADAYI

Dokunulmazlık oyunu sonrasında MasterChef 2020’de kaybeden takımın bireysel dokunulmazlık oyunu ekrana gelecek. Bu oyunu kazanan yarışmacı eleme potasından kurtulacak ve oylamada eleme adayı olacak ismi belirleyecek oyu da kullanacak.

KAPTANLIK OYUNU VE KAPTANLAR DÜELLOSU

MasterChef’te son kez oynanan kaptanlık oyununda yarışmacılardan on adet çöp şiş istendi. Kalan son altı yarışmacı, sezonun Mavi takım kaptanı olabilmek için en iyi çöp şişleri hazırlamaya çalıştı. Şeflerin tadım yaptıktan sonra oybirliği ile verdikleri karara göre kaptanlık oyununu Sefa kazandı.

Kaptanlık oyunu sonrasında Mavi takım kaptanı olan Sefa, Kırmızı takım kaptanı olarak Emir’i seçti. Kalan dört yarışmacıdan yapılan seçimlerle takımlar oluşturulduktan sonra kaptanlar düellosu oynandı. Bu oyunda şefler sırasıyla bir yemek yapmaya çalıştı. Kaptanlar ise yapılan yemeği anlamaya ve aynısını yapmaya çalıştı. Yapılan yemeklerin tadımı sonrasında bu hafta kaptanlar düellosunu kazanan Sefa, avantajı kazanan Mavi takım oldu.

HAFTANIN TAKIMLARI KİMLERDEN OLUŞTU?

Bu haftanın kaptanları olan Sefa ile Emir’in seçimleri ile takımlar şu şekilde oluştu;

MAVİ TAKIM: Sefa, Barbaros, Serhat

KIRMIZI TAKIM: Emir, Özgül, Eray