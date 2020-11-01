MasterChef'te bu akşam elenen isim açıklandı mı? MasterChef 1 Kasım 2020 kim elendi?

MasterChef'te elenen isim şefler tarafından açıklanacak. Finale doğru adım adım yaklaşan programda her pazar bir kişi yarışmaya veda ediyor. Dün 5. ve 6. eleme adayları da belirlenmişti. Bu akşam yarışmacılar, Trabzon hurmasıyla farklı ve lezzetli yemekler yapmaya çalıştılar. Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef'te bu akşam elenen isim kim oldu?

MASTERCHEF'TE BU AKŞAM ELENEN İSİM KİM OLDU?

MasterChef'te bu akşam elenen isim henüz açıklanmadı. Detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.

MASTERCHEFTE 6'LI ELEME OYUNUNUN KAZANANLARI KİM?

MasterChef'te bu akşam Eray ilk 11'e kalan isimlerden biri oldu. 2. olarak Serhat seçilirken, 3. aday ise Barbaros olarak belirlendi.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye’nin bu haftasında dokunulmazlık oyunları sonrasında Mavi takım, Kırmızı takımı 2-1 yendi. İlk dokunulmazlık oyunu sonrasında Kırmızı takımdan eleme potasına giden Tanya ve Serhat oldu. İkinci dokunulmazlık oyunu sonrasında ise Kırmızı takımda bu sefer Barbaros ile Furkan eleme adayı oldu. Üçüncü dokunulmazlık oyunu sonrasında ise Uğur ve Eray, bu haftanın son eleme adayları oldu.

BU HAFTA TAKIMLAR NASIL OLUŞMUŞTU?

Takımlar ilk olarak böyle oluşturulduktan sonra kaptanlar düellosu yapıldı. Bu düelloyu kazanan Tanya, elde ettiği avantaja göre rakip takım ile kendi takımı arasında bir isim değiştirme şansına sahip oldu. MasterChef Tanya, seçimini Barbaros ile Sefa değişimi yaparak kullandı.

MAVİ TAKIM: Kaptan Özgül, Esra, Uğur, Ayyüce, Eray, Sefa

KIRMIZI TAKIM: Kaptan Tanya, Serhat, Furkan, Ebru, Emir, Barbaros