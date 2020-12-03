MasterChef 1. eleme adayı kim oldu? 3 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye’nin büyük finali için geri sayım başladı. Son 7 yarışmacının mücadele ettiği yarışmada bir isim bu yılın kazananı olacak. Her hafta bir yarışmacının elendiği programda dokunulmazlık oyunları ile beraber eleme adayları belirleniyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe özel olarak çekimleri Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda gerçekleştirilen yarışmada duygusal dakikalar yaşandı. MasterChef eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef’in 3 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyunu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle İstanbul Bağcılar’daki Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda oynandı. Şeflerin yarışmacılardan istediği menüde yer alan yemekler Kremalı Dağ Mantarları Çorbası, Izgara Kabak Mozarella Rulosu, Kroket Tabağı, Fırında Dana Fileto ve Orman Meyveli Magnolia oldu. Oyunun kazananı henüz açıklanmadı.

MASTERCHEF’TE BU HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bu haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyunundan sonra bir isim eleme potasına gidecek.