MasteChef Serhat hayatını anlattı Somer Sivrioğlu gözyaşlarına hakim olamadı!

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8’de ekrana getirilen MasterChef Türkiye yayınlanan yeni bölümünde eleme potasına giren ilk isim, yarışmacıların puan durumu ve ödül oyununu kimin kazandığı belirlendi. Heyecanın dorukta olduğu MasterChef Türkiye 21 Aralık pazartesi akşamı yayınlanan 126. yeni bölüme Serhat’ın anlattıkları damga vurdu.



Finale kalan yarışmacılar kendileri için hazırlanan önlükleri Somer Sivrioğlu yardımı ile giydi. Serhat, önlüğünü giydiği esnada nişanlısının babasını yakın zamanda kaybetmesinden bahsetti. Serhat, ‘Bu kadar heyecanlanacağımı ve sevineceğimi düşünmüyordum. Çünkü dışarıdan baktığınızda yaşamadan anlayamayacağınız bir emek ve duygu... Mükemmel hissediyorum.

‘BU HAYATTA TEK BİR ŞEYİN ÇARESİ YOK’

Bu hayatta tek bir şeyin çaresi yok ve o şeye gelene kadar bazı şeylerin ve bazı kişilerin değerini bilmemiz gerekiyor. Siz ne kadar başarırsanız başarın sevdikleriniz bunu göremiyorsa bir anlamı kalmıyor. Bu kapıdan içeri girdiğimde de bu düşünce buydu.

'ÇOK BÜYÜK BİT KAYP YAŞADIM'

Biz çoğu şeyi kendimizden ziyade sevdiklerimiz için yaparız. Burada çok büyük bir kayıp yaşadım. Bana ve buraya benden daha çok fedakarlık yapan nişanlıma teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hayatının en büyük acısını yaşarken beni buraya gönderdi. Bunu hiç bir zaman unutmayacağım o yüzden ona bu önlük için teşekkür ediyorum.’ dedi.

Somer Sivrioğlu, MasterChef Serhat’ın anlattıkları karşısında duygulanırken gözyaşlarına hakim olamadı.

HAFTANIN PUAN DURUMU

Her bölümünde ayrı bir heyecan yaşatan MasterChef Türkiye’de eleme finaline giren ilk adayı belli oldu. 21 Aralık Pazartesi akşamı MasterChef 126. bölümde ilk dörde kalan yarışmacılar, isimleri yazılı ceketlerini giydiler. Şefler, Pazartesi yapılan yapılacak üç oyunda yarışmacılara on üzerinden puan verildi.

FİNAL ÖNCESİ MASCTERCHEF'TE İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gecenin sonunda en düşük puanı alan yarışmacı, eleme finaline giren ilk eleme adayı Emir olmuş oldu. Ekranların en çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye 2020’de bu akşam final dörtlüsü arasında inanılmaz mücadele yaşandı. MasterChef 2020’de Eray’ın veda etmesi sonrasında çeyrek finalistler Emir, Serhat, Barbaros ve Özgül oldu. MasterChef final dörtlüsünün ceketlerini giyeceği 126. bölümde üç farklı oyun oynanacak. İlk oyunda değerli şef Rafet İnce programa konuk olarak katılacak ve yarışmacılar şefin özel tarifini hazırlamaya çalışacak. MasterChef 2020 jürisi üç oyunda yarışmacıları on üzerinde puan vererek değerlendirecek. En az puanı alan yarışmacı, eleme finaline giren ilk aday olacak.

MASTERCHEF’TE İLK ELEME ADAYI KİM OLACAK?

MasterChef’te final haftası başladı. Bu hafta, final dörtlüsü isimleri yazılı ceketleri giyecek. Yarışmacılar, her gün üç oyun oynayacak. Yapılacak yemekler için şefler on üzerinden puan verecek. Gecenin sonunda en az puanı alan yarışmacı eleme potasına girecek. Bu akşam, ilk oyunda Rafet İnce programın konuk şefi olacak ve yarışmacılardan imza tabağının hazırlanması istenecek. Heyecan dolu bölümde hangi yarışmacı kaç puan alacak? Yeni bölüm ile birlikte tüm gelişmeleri haberimizi güncelleyerek sizlerle paylaşacağız.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ, KİM BEŞİNCİ OLDU?

MasterChef 2020’de geçen hafta ilk beşe kalan isimler Eray, Barbaros, Emir, Serhat, Özgül olmuştu. Takım oyununun sona erdiği haftada yarışmacılar bireysel olarak mücadele etti. Oynanan dokunulmazlık oyunlarında en zayıf tabağı hazırlayan yarışmacı eleme potasına girdi. Pazar akşamı dörtlü eleme finaline Somer şefin imza tabağını en zayıf hazırlayan Eray, MasterChef Türkiye’ye beşinci olarak veda etti.