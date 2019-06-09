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09 Haziran 2019 Pazar 08:00 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 08:00

Marmaris'ten Paris'e bayram kaçamağı

Marmaris'ten Paris'e bayram kaçamağı

Ünlü oyuncu Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti, Marmaris’teki tatillerini yarıda kesip Paris’e gitti.

Bayramı Paris’te geçiren çift, baş başa kültür ağırlıklı gezi yaptı. Şehrin tarihi yerlerini gezen çift, buradan bol bol fotoğraf paylaştı. Çiftin mutlulukları karelere yansırken Kobal ile İmirzalıoğlu, Paris kaçamağının ardından Marmaris’e geri dönecek. Burada denize sıfır ev kiralayan çift, sezon sonuna kadar burada kalacak. 

 

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