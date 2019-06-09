Marmaris'ten Paris'e bayram kaçamağı

Bayramı Paris’te geçiren çift, baş başa kültür ağırlıklı gezi yaptı. Şehrin tarihi yerlerini gezen çift, buradan bol bol fotoğraf paylaştı. Çiftin mutlulukları karelere yansırken Kobal ile İmirzalıoğlu, Paris kaçamağının ardından Marmaris’e geri dönecek. Burada denize sıfır ev kiralayan çift, sezon sonuna kadar burada kalacak.