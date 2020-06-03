Mariah Carey, Harun Sürek'in şarkısının peşine düştü

Sürek’in Youtube’da 150 milyondan fazla dinlenen ve her gün yeni coverleri yayımlanan ‘Unuturum Elbet’ adlı bestesi Carey’in dikkatini çekti. Parçayı İngilizce olarak yorumlamak isteyen Carey, yapımcılarla irtibata geçti. Gelişme üzerine Sürek, bu eserinin bir gün gelip de dünyaya mal olacağını hiç düşünmediğini, bu durumdan fazlasıyla memnun olduğunu ifade etti.