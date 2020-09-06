Maria ile Mustafa oyuncuları kimler? Maria ile Mustafa konusu nedir, nerede çekildi?

ATV'nin heyecanla beklenen dizisi Maria ile Mustafa, bu akşam başlıyor. Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisinin başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşıyor. Dizi, Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alıyor.

MARİA İLE MUSTAFA KONUSU NE?

Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen Maria ile Ürgüp’ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa’nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

Yabancı bir kızla, Türk gencinin yoğun ve heyecanlı aşkını konu olan “Maria ile Mustafa” bu akşam ATV ekranlarında!

MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI KİMLER?

"Maria ile Mustafa"nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.

MARİA İLE MUSTAFA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Maria ile Mustafa dizisi Nevşehir ilinde Ürgüp, Göreme ve Kapadokya’da çekiliyor.

Maria ile Mustafa dizisi Maria kimdir? Jessica May kimdir, nereli, kaç yaşında?