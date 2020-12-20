Maria ile Mustafa final kararının ardından dizinin izleyicileri son bölümün yayın tarihini öğrenmek istiyor. ATV'de her pazar ekrana gelen dizi NTC Medya tarafından 6 Eylül'de ilk bölümü ile yayınlanmıştı. Bu akşam 16. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak dizi Maria ile Mustafa neden final yapıyor? Maria ile Mustafa ne zaman final yapacak?

MARİA İLE MUSTAFA NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Maria İle Mustafa dizisi için final kararı aldı. Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekilen dizinin 17. bölümde bitmesine karar verildi.

Brezilyalı oyuncu Jessica May ve Hilmi Cem İntepe'nin başrolünü oynadığı dizi ekibi bir hafta sonra İstanbul'a dönecek.

MARİA İLE MUSTAFA KONUSU NEDİR?

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahdı olan Mustafa'nın aşk hikâyesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkânsızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya’lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi’nden Mustafa Candemir’le tanışır. Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği Güzel Atlar Diyarı’nde hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!