Maria ile Mustafa dizisi bu akşam yayın hayatına veda ediyor. Her pazar akşamı ATV'de yayınlanan dizinin NTC Medya tarafından 6 Eylül'de ilk bölümü ile yayınlanmıştı. Geçen hafta 16. bölümü ile ekrana gelen dizinin yeni bölümünden Maria'dan sevinçli bir haber geliyor. Maria ile Mustafa neden final yapıyor? Maria ile Mustafa 17. bölüm finalinde neler olacak?

MARİA İLE MUSTAFA NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Maria İle Mustafa dizisi için final kararı aldı. Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekilen dizinin 17. bölümde bitmesine karar verildi.

Dizinin final sebebinin reytinglerde istenilen sonuca ulaşamaması olarak görülüyor.

MARİA İLE MUSTAFA 17. BÖLÜM FİNALİNDE NELER OLACAK?

Maria Görkem'in elinden kurtulmaya çalışırken hiç beklemediği bir şey olur. Maria'nın ve Mustafa'nın hayatını alt üst edecek bu kötü sürpriz ne olacaktır? Şahin ailesini geri kazanmak için elinden geleni yapar ancak İclal hala çok kırgındır. İclal, Şahin'i affedecek midir? Rüzgar, Nisan'a aylar önce verdiği sözü tutmak için büyük bir yükün altına girer. Mustafa'nın da yardımlarıyla gerçekleşen bu sürpriz sadece Nisan'ı mutlu etmekle kalmaz, tüm aileyi bir araya toplar. Nadire'nin Nihat'tan aldığı mesaj, ikilinin yepyeni bir hayata başlamasının ilk adımı olur. Maria, Mustafa'ya müjdeli bir haber verir. Nihayet çekirdek ailelerini genişleten iki aşık birlikte yepyeni, mutlu bir maceraya başlarlar.

MARİA İLE MUSTAFA KONUSU NEDİR?

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahdı olan Mustafa'nın aşk hikâyesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkânsızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya’lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi’nden Mustafa Candemir’le tanışır. Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği Güzel Atlar Diyarı’nde hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!