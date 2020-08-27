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  3. Maria ile Mustafa ne zaman başlayacak? Maria ile Mustafa oyuncuları kimler, konusu ne?
27 Ağustos 2020 Perşembe 14:34 | Son Güncelleme:

Maria ile Mustafa ne zaman başlayacak? Maria ile Mustafa oyuncuları kimler, konusu ne?

Maria ile Mustafa ne zaman başlayacak" Maria ile Mustafa oyuncuları kimler, konusu ne"

Atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın fragmanı yayınlandı. Maria ile Mustafa dizisinin başrollerinde Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent gibi isimler yer alıyor. Kapadokya'da yapılan çekimlerin ardından ekip İstanbul'a geldi. Dizinin İstanbul'da çekilen sahnelerinde başrol oyuncuları Boğaz'da görüntülendi. Maria ile Mustafa ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Yeni dönemin iddialı yapımları arasında yer alan Maria ile Mustafa dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak. Maria ile Mustafa oyuncuları kimler, konusu ne?

MARİA İLE MUSTAFA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Maria ile Mustafa dizisinin başlama tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin tanıtımında 'yakında' bilgisi paylaşıldı.


MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI KİMLER?

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, "Maria ile Mustafa"nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.

MARİA İLE MUSTAFA KONUSU NE?

Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen Maria ile Ürgüp’ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa’nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

Yabancı bir kızla, Türk gencinin yoğun ve heyecanlı aşkını konu olan “Maria ile Mustafa” çok yakında atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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