Maria ile Mustafa ne zaman başlayacak? Maria ile Mustafa oyuncuları kimler, konusu ne?

Yeni dönemin iddialı yapımları arasında yer alan Maria ile Mustafa dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak. Maria ile Mustafa oyuncuları kimler, konusu ne?

MARİA İLE MUSTAFA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Maria ile Mustafa dizisinin başlama tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin tanıtımında 'yakında' bilgisi paylaşıldı.





MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI KİMLER?



Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, "Maria ile Mustafa"nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.

MARİA İLE MUSTAFA KONUSU NE?



Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen Maria ile Ürgüp’ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa’nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

Yabancı bir kızla, Türk gencinin yoğun ve heyecanlı aşkını konu olan “Maria ile Mustafa” çok yakında atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.