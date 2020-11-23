Maria ile Mustafa dizisinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor

Hilmi Cem İntepe ve Jessica May’in başrollerinde yer aldığı dizinin çekimleri Kapadokya’da sürüyor. Hikayesi, çevrenin güzelliği ve görüntü kalitesi ile farkını ortaya koyan dizide, oyunculuk performansları da son derece iyi ancak istenen reyting seviyesine bir türlü gelinemedi.

Tüm şartların olumlu olmasına ve atv izleyicisine uygun bir yapım olarak konumlanmasına rağmen Maria ile Mustafa dizisi zar zor ayakta durabilen bir yapım oldu.

Dizinin hikayesini ise adeta hüzün kapladı. Maria ile Mustafa’nın tarifsiz aşkı, araya giren sorunlar ile kördüğüme dönüştü. Bu aşkın üzerinde kara bulutlar dolanıyor. Dizinin ilk 12 bölümü geride kaldı. 13. yeni bölüm 29 Kasım Pazar günü yayınlanacak.

Maria’nın bebeğine ne oldu? Yonca ve Eda’nın istediği mi oldu? Aşıklar yine küsecek, yine araya ayrılık girecek…

Mustafa büyük hüzün yaşıyor… İki aşık son kez hesaplaşıyor. Ardından ise Maria’nın kararı ayrılıp gitmek… Dizinin fragmanındaki müzik de bu aşkın sorunlarla boğuşmaya devam edeceğini anlatıyor.

İzleyiciler ise senaryo konusunda isyan etmeye başladı. Fragmandan hiçbir şey anlamadığını belirtenler de var.