Maraşlı'nın heyecanla beklenen fragmanı yayınlandı! Maraşlı ne zaman başlayacak, konusu ne?

Burak Deniz ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı Maraşlı dizisinin heyecanla beklenen ilk fragmanı yayınlandı. Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Kudret Sabancı oturuyor. Maraşlı ne zaman başlayacak, konusu ne? Maraşlı dizisi oyuncuları kimler? İşte tüm merak edilenler..

Burak Deniz’in Maraşlı karakterini canlandırdığı dizide, Alina Boz ise Mahur olarak ekranda yer alacak. Maraşlı’nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar rol alıyor.

Fragmana yapılan ilk yorumlar da olumlu yönde oldu. “Çok iyi bir dizi olacak” diye ilk izlenimlerini belirten hayranlar, şimdiden heyecan içinde olduklarını ifade ettiler. İşte Maraşlı'nın 1. tanıtımı;

Alina Boz, Aşk 101 isimli Netflix dizisinden önce geçen sezon Alp Navruz ile birlikte TRT1’de yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde başrolde bulunmuştu.

Burak Deniz ise, Blu TV’de bu sezon yayınlanan Yarım Kalan Aşklar isimli diziden önce televizyon ekranında Bizim Hikaye dizisinde hayranlarını mest etmişti.

MARAŞLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Maraşlı dizisi için henüz yayın tarihi belirtilmedi. Dizinin fragmanında yakında ifadesi kullanıldı. Yayın tarihine ilişkin açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

MARAŞLI KONUSU NEDİR?

Özel Kuvvetler’den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı’nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş’in vurulduğu gündür.

Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur’un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.