Alina Boz ve Burak Deniz’in başrolünü paylaştığı Maraşlı dizisinin fragmanı heyecan yarattı. Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Kudret Sabancı oturuyor. Peki, Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte tüm merak edilenler...

MARAŞLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Maraşlı dizisi için henüz yayın tarihi belli olmadı. Yayın tarihine ilişkin açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

MARAŞLI KONUSU NEDİR?

Özel Kuvvetler’den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı’nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş’in vurulduğu gündür.

Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur’un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

MARAŞLI OYUNCULARI KİMLER?

Burak Deniz'in 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat verdiği dizide ayrıca; Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar rol alıyor.