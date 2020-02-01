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  3. Manuş Baba'nın 'Eteği belinde' şarkısı başına dert oldu! Tazminat ödeyecek

Manuş Baba'nın 'Eteği belinde' şarkısı başına dert oldu! Tazminat ödeyecek

Manuş Baba'nın 'Eteği belinde' şarkısı başına dert oldu! Tazminat ödeyecek

Besteci Atilla Yılmaz, Manuş Baba'nın (Mustafa Özkan) “Eteği Belinde” şarkısı için dava açmıştı. O davada karar çıktı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Yılmaz, “Senden Gayri” adlı eserinin kendisinden izin almadan değiştirilerek “Eteği Belinde” şarkısında kullanıldığını öne sürmüş, Manuş Baba ve Kınay Organizasyon Danışmanlık şirketinden şikâyetçi olmuştu. 

TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme, Yılmaz’ın eserinin “Eteği Belinde” şarkısında kullanıldığının tespit edildiğini belirterek davalıların 22 bin 500 lira maddi tazminat ile 15 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.


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