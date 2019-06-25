Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı sosyal medyanın gündeminde: Kim paylaştı?

'Eteği Belinde', 'Haberin Var mı?' şarkılarıyla geniş bir kitleye erişen Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı ile son günlerde sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Bedelli askerlikten yararlanan Manuş Baba’nın saçı ve sakallarını kestikten sonra bambaşka birine dönüşmesi sosyal medyanın dilinde.



Sabah yazarı Ömer Karahan ise Manuş Baba'nın söz konusu fotoğrafıyla ilgili şunları yazdı:



Saç ve sakalı ile oluşturduğu karizmasını yitiren Manuş Baba'nın asker ocağında canının sıkkın olduğunu öğrendim. Asker arkadaşlarını 'Fotoğrafımı kim paylaştı?' sorusu ile sıkıştıran Manuş Baba'nın, hatıra fotoğrafı çektirdiği kişileri bunalttığını öğrendim.