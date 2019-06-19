Manuş Baba'nın askerdeki sakalsız fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Çok yönlü müziğinde geleneksel seslerden ilham alan Manuş Baba da bedelli askerlikten yararlanan ünlülerden oldu. 21 gün boyunca vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olan Mustafa Özkan'ın kamuflajlı sakalsız hali sosyal medyada ses getirdi. Manuş Baba'nın sakalsız fotoğrafına yüzlerce yorum yapıldı.

Manuş Baba askere gitmeden önce ‘İki Gözümün Çiçeği’ albümünün ilk klibini 'Sallaya Sallaya' adlı şarkısına klip çekmiş, video çalışmasında göçebelerin kendi kervan yolculukları ve yaşantılarına dair bütün renkleri yansıtarak canlı bir görsel şölene imza atmıştı.







İŞTE MANUŞ BABA HAKKINDA ATILAN O TWEETLER!

* Sakalın erkeğin fondöteni olduğunu Manuş Baba ile öğrenmiş olduk.

* Manus Baba lakapli arkadasa bunu yapan hayat bize neler yapmaz

* Manuş baba olmuş manuş dede. saçını kestirince daha da yaşlanmış

*Erkeğin makyajı;Sakalı saçı.

*Nasıl da kandırmış bizi, Manuş Baba

*Manuş Baba mı o ?

*Manuş Baba Pamuk Dede gibi olmuş



