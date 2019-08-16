Manuş Baba: Askerlik fotoğrafımı görünce...

Manuş Baba adıyla tanınan ünlü şarkıcı Mustafa Özkan, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özkan, "Askerlik fotoğrafımı görünce ben de güldüm" dedi.

16 Ağustos 2019 Cuma 16:36
16 Ağustos 2019 Cuma 16:36
Manuş Baba: Askerlik fotoğrafımı görünce...

Geçtiğimiz haftalarda bedelli askerlikten yararlanarak vatani görevini yerine getiren ünlü şarkıcı Manuş Baba, askerlik fotoğrafıyla sosyal medyayı sallamıştı. Bugün 2. Sayfa programına bağlanan şarkıcı, olay yaratan fotoğrafı ve hakkında bilinmeyenleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İŞTE MANUŞ BABA'NIN AÇIKLAMALARI:

-İstanbul'a 5 yıl önce geldim. Mecidiyeköy'de kiralık bir evde kalıyorduk arkadaşlarla. Hala kiradayım gerçi... Her şey oradaydı. Köprü, metrobüs... Bütün insanların yolu oradan geçiyor.

-Mecidiyeköy'den kaçtım! Balat'a yerleştim. Çok tatlı bir hayatım var. Komşularım, arkadaşlarım... Tam bir mahalle. Orada yaşayıp, o mahalleden beslenmek benim için çok önemli. 32 yaşındayım. Sürekli yollarda olmak aidiyet duygumu azalttı.

-Saçlarım gerçek. Babam sağ olsun. Lisedeyken 'moruk' diyorlardı. Garip geliyordu, şimdi alıştım. Neye alışmıyor ki insan? Şimdi hoşuma gidiyor.

-Askerlik fotoğrafımı görünce ben de güldüm. İnsanlar mutlu olduğu için sevindim. Onun dışında görüntüm umurumda değil.

-Babannem beni 'manuş' diye diye severdi.  'Baba' ise bebekken konuşmaya başladığında ağzından çıkan, ilk sesleniş, ilk kelimedir. İnsan olabilmenin o derin kaygısını taşımanın ve bunun için emek harcamanın önemini kendi babam ile keşfettim.

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