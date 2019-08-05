Manuş Baba: Ben de kendime çok güldüm
Pop müziğin sevilen isimlerinden Manuş Baba, Altınoluk Amfi Tiyatro’da sevenleriyle buluştu. Konserde dinleyicileriyle sohbet de eden Manuş Baba, "Askerde beni sakalsız görenler önce şaşırdı, sonra sakalsız halimle dalga geçtiler. Açıkçası ben de kendime çok güldüm. Uzun zamandır kendimi sakalsız görmemiştim. Hasret kalmışım" dedi
İHA'nın haberine göre; pop müziğin sevilen isimlerinden Manuş Baba, Altınoluk Amfi Tiyatro’da sevenleriyle buluştu. Manuş Baba, Altınoluk’ta kalabalık bir izleyici ile şarkılarını söyledi.