Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5609
  • 6,1798
  • 258.468
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Manuş Baba: Ben de kendime çok güldüm

Manuş Baba: Ben de kendime çok güldüm

Manuş Baba: Ben de kendime çok güldüm

Pop müziğin sevilen isimlerinden Manuş Baba, Altınoluk Amfi Tiyatro’da sevenleriyle buluştu. Konserde dinleyicileriyle sohbet de eden Manuş Baba, "Askerde beni sakalsız görenler önce şaşırdı, sonra sakalsız halimle dalga geçtiler. Açıkçası ben de kendime çok güldüm. Uzun zamandır kendimi sakalsız görmemiştim. Hasret kalmışım" dedi

İHA'nın haberine göre; pop müziğin sevilen isimlerinden Manuş Baba, Altınoluk Amfi Tiyatro’da sevenleriyle buluştu. Manuş Baba, Altınoluk’ta kalabalık bir izleyici ile şarkılarını söyledi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'ın denizde korku dolu saatleri
Manuş Baba'dan askerlik itirafı: Ben de kendime çok güldüm
Gündemi sallayan ayrılıkta dikkat çeken yorum
Buse Varol Instagram'dan paylaştı! Oğluna duygusal mesaj
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş 'Çocuk' ile dönüyor
<p>Düzce´de trafik kazaların önüne geçebilmek için D-100 ve D-655 karayolu üzerinde 3 noktada aynı a

Aşırı Hız Yapan Sürücüden İlginç Savunma

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Büyük darbe vuruldu! Bu yıl 15 milyon kök

Kira vermekten bıktı! 350 liraya kendi evini yaptı