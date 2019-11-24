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  3. Manken İpek Tanrıyar'ın eşine gözaltı şoku! 5 milyonluk vurgunda bağlantısı bulundu

Manken İpek Tanrıyar'ın eşine gözaltı şoku! 5 milyonluk vurgunda bağlantısı bulundu

Manken İpek Tanrıyar'ın eşine gözaltı şoku! 5 milyonluk vurgunda bağlantısı bulundu

Eski manken İpek Tanrıyar'ın eşi Murat Evler, hasarlı araçları ucuza alıp bilgilerini çalıntı lüks araçlara kaydederek satan şebeke ile bağlantısı nedeniyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Eski manken İpek Tanrıyar'ın eşi Murat Evler, hasarlı araçları ucuza alıp bilgilerini çalıntı lüks araçlara kaydederek satan şebeke ile bağlantısı nedeniyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Hırsızlık çetesinin 22 lüks aracın kimliğini değiştirerek 5 milyon TL'lik vurgun yaptığı öğrenildi. 

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