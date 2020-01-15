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Manken Aslı Baş'ın davasında karar açıklandı

Manken Aslı Baş'ın davasında karar açıklandı

Muğla'da 9 buçuk yıl önce manken Aslı Baş'ın turizmci Ahmet Bayer'in villasında düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada karar açıklandı. Mahkeme tutuksuz sanıklar Ahmet Bayer, oğulları Hakan Bayer, Volkan Bayer ile Murat Umrov'un beratine karar verdi.

Muğla'da 9 buçuk yıl önce manken Aslı Baş'ın turizmci Ahmet Bayer'in villasında düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada karar açıklandı. Mahkeme tutuksuz sanıklar Ahmet Bayer, oğulları Hakan Bayer, Volkan Bayer ile Murat Umrov'un beratine karar verdi.

Ayrıntılar geliyor...


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