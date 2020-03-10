Malazgirt 1071 sinemaya geliyor

TRT ortak yapımı Malazgirt 1071 filmi sinemaseverlerle buluşuyor. Türklere Anadolu’yu vatan yapan 1071 Malazgirt savaşı tarihte ilk defa beyazperdeye taşınıyor. Cengiz Coşkun, Vildan Atasever, Haluk Piyes, Caner Kurtaran gibi usta oyuncuların kadrosunda yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Bilal Kalyoncu ve Özgür Bakar oturuyor. Malazgirt Muharebesi’nin anlatıldığı film 13 Mart’ta vizyona girecek. Çekimleri Konya’da gerçekleşen yapım 7 haftada tamamlandı.