MasterChef'e katılan Maksut Şef kimdir? Maksut Aşkar aslen nereli ve kaç yaşında?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 26 Aralık Cumartesi konuğu Maksut Aşkar oldu. Maksut Şef yarışmacılara gösterdiği çeşitli tekniklerle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. 1976 yılında dünyaya gelen şef Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Peki, Maksut Aşkar kimdir, nereli?

MAKSUT AŞKAR KİMDİR?

Maksut Aşkar, 1976 yılında İskenderun'da doğmuştur. Lise ve üniversitede turizm ve otel işletmeciliği okuyan Maksut Şef, eğitimi sırasında hem mutfak hem de servis yönetimi eğitimi aldı. Maksut Aşkar öğrenimi sırasında ve sonrasında yiyecek ve içecek sektöründe görev aldı. Bu sırada tat tasarımına merak sardı ve bu alanda kendini geliştirdi. Tasarladığı lezzetleri sanat sergilerine dönüştürdü, birçok önemli yiyecek ve içecek markası için danışmanlık yaptı ve etkinlikler tasarladı.

Aşçılık hedefinin peşinden gitmeye karar verdi ve 2007 yılında ilk restoranını açtı. Daha sonra 2009 yılında, “Lilbitz” adında bir restoran daha açtı. 2011 yılında 3. restoranını açtı. Sektördeki 3 yıllık başarı ve 22 yılın ardından Anadolu mutfağını modern sahneye çıkardığı SALT Galata Müzesi’nde son restoranını halka sundu. Daha önce kullandığı slogan, restoranın adı “Neolokal” oldu. 2014 yılında Time Out Dergisi tarafından “Yılın En İyi Şefi” ödülüne layık görüldü. 2015 yılında Omnivore Paris’in 10. yıl dönümünde “Le Proche” ödülüne layık görüldü.