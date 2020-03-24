Mahmut Tuncer'in eşi dert yandı: Eldiven ve maske taktıramıyorum!

Gazetecileri bir anda karşısında gören Tuncer, "Sizin burada ne işiniz var?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Gazetecilerin, "Koronavirüs için nasıl önlemler aldınız?" sorusuna, Tuncer, "Alışveriş harici evden çıkmıyoruz. Ellerimizi yıkıyor, dezenfekte ediyoruz" dedi.

Işıl Tuncer'in ise eldiven ve maske taktığı görüldü. Işıl Hanım, "Ben tedbirimi alıyorum ama Mahmut'a eldiven ve maske taktıramıyorum" diye dert yandı.