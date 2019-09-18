Mahmut Tuncer'den 'Mantık kitabı' açıklaması

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da Mahmut Tuncer’in fotoğrafıyla birlikte, ‘Mantık sizi A noktasında B noktasına götürür. Halay ise her yere’ sözünün paylaşıldığı kitabın okullarda ders kitabı olarak okutulduğu iddia edilmişti. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medyada paylaşılan ve sanatçı Mahmut Tuncer’in sözüne yer verilen kitabın, okullarda öğrencilere sunulan ders kitabı olmadığını açıklamıştı.

Konuyla ilgili bir açıklama da Mahmut Tuncer’den geldi. Ünlü türkücü, fotoğrafının ders kitabına koyulmasıyla ilgili, ‘Çocuklar orayı gülerek geçsin diye yapmışlar. Bence çok güzel olmuş’ dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tuncer, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

Yeni öğretim döneminde mantık ders kitabına benim halay ile ilgili söylemiş olduğum sözü ve resmimi espri olsun diye koymuşlar heralde. Benim zaten kesinlikle haberim yok. Birileri büyütmeye başladı sanki ortada çok kötü birşey varmış gibi. Halbuki yabancı birinin resmini koysalardı bence hiç sesleri çıkmazdı. Ben burada mantık ile ilgili bir şey üretmişim çocuklara espri olsun diye. Çocuklar orayı gülerek geçsinler diye yapmışlar. Bence de çok güzel olmuş. Fakat birkaç kişi bunun üsütüne giderek kötü şeyler kafalarından geçiriyorlar.

DHA