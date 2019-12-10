Mahmut Tuncer nereli, kaç yaşında? Mahmut Tuncer İkinci Sayfa'ya konuk oluyor!

Mahmut Tuncer nereli, kaç yaşında? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Türkücü Mahmut Tuncer'in her yaptığı olay olmaya devam ediyor. Tuncer en son ROCK'n AID Yardım Konseri'nde rock müzik parçalarını seslendirmesi ile konuşuluyor. 42 Maslak Barock Sahne’de gerçekleşen Grammy ödüllü sanatçı Maya Azucena’nın da sahne aldığı konserin sürpriz ismi ise türkücü Mahmut Tuncer idi. Tuncer bugün İkinci Sayfa'ya konuk oluyor. İzleyenler Mahmut Tuncer nereli, kaç yaşında? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..

MAHMUT TUNCER KİMDİR, NERELİ?

Mahmut Tuncer, 5 Mayıs 1961 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya gelmiştir.



KARİYERİ:

Malatya'dan Urfa'ya göç etmiş Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olan Tuncer Karakeçili Aşireti'ndendir. Küçük yaşlardan itibaren futbol ile ilgilenmiş ve Urfaspor'da profesyonel oyuncu olarak oynamıştır. Hayatını futbolcu olarak devam ettiren Mahmut Tuncer'in ses sanatçısı olmaya dair hiçbir düşüncesi yoktu. Amatör olarak arkadaş toplantılarında şarkı söylediği zamanlarda arkadaşları tarafından sesi çok beğenilmekteydi. 11 Nisan 1979 yılında Urfa'nın kurtuluşunu kutlamak amacı yapılan gecede, İbrahim Tatlıses'in gelmemesi ile teknik direktörü onun sahneye çıkmasını önermiş ve Mahmut Tuncer sahne almıştır. İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk, Selahattin Alpay gibi ünlü sanatçıların o yıllarda menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu Ankara' dan Urfa'ya gelmiş, Mahmut Tuncer ile tanışmış, ona "Seni sanatçı yapmaya geldim" diyerek Ankara'ya götürmüştür. Günlüğü 2.500 TL'ye bir pavyonda çalışan sanatçıya, orada sahne alan Belkıs Akkale halk müziğinin ne olduğunu öğretmiştir. 1979 yılında TRT Radyosu'nun açmış olduğu sınavlara katılarak birinci olmuş ve 1980 yılında "Uyandım Sabah ile" adlı ilk albümünü çıkarmıştır. Gelen süreç ile birlikte hemen hemen her yıl bir albüm çıkarmıştır. Flash TV'de eğlence programı sunmuştur. Ses sanatçılığının yanı sıra 20 film ile başrol oyuncusu olarak rol alan sanatçının 80 tane bestesi bulunmaktadır.

ÖZEL HAYATI:

Sanatçı, Işıl Tuncer ile evlidir, Çiftin, Gizem Tuncer, Pınar Tuncer, Umut Tuncer ve Fırat Tuncer adında çocukları vardır.

ALBÜMLERİ:

Yeter (1980), Yar Yüreğim Yar (1982), Sevdim Seni (1983), Sen Ağlama (Raks) (1987), Nazlana Nazlana (1991), Muhtar Emmi (1993), Milcano (1995), Meleğim (1997), Maşallah (Uzelli Stereo) (1999), Kalbimde Sen (2000), Kaderim Ağlıyor (2001), Cenderme (2002)

Hıyriye (2003), Hediye (2004), Hasretim (2003), Bileydim (2006), Bu Nasıl Sevda (2011), Mahmut Tuncer (2013), Ankara (2013), Zalim Orta Dünya (2015), Lo (2018)

ROL ALDIĞI FİLMLER:

Hep Yek 3 (2019), Yeşil Deniz[3] (2015), Fırıldak Ailesi (2014), Üç Kağıtçılar (2008), Umutlara Güneş Doğsun (2005), Tel Örgü (1995), Mutsuzlar (1990), Yabancı (1988), Yeter (1988), Vahşier (1987) ,Muhteşem Urfalı (1987), Sevda (1986), Garip (1986), Veda Türküsü (1986)

Kader Böyle İstedi (1986), Gizli Yara (1985), Sensiz Yaşayamam (1985), Uç Güzel Güvercinim (1984), Feryat (1983), İkimiz de Sevdik (1983), Can Kurban (1983), Ağlayan Gülmedi mi? (1982), Milcan (1981)