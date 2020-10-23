Mahmut Aydın: Pop değil alternatif müzikle devam edeceğim

‘Hayırlı İşler’ şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Mahmut Aydın ikinci single çalışması ‘Bahtımı Karalar’ parçasını da müzikseverlerin beğenisine sundu. Prodüktörlüğü Sinan Özen’e, sözü ve müziği Enes Yıldırıma ait olan yeni parçasının heyecanını yaşayan başarılı şarkıcı müzik listelerine damgasını vurmaya hazırlanıyor. Mahmut Aydın yeni şarkısının heyecanını ise “Bu şarkımın dönüm noktam olacağını ve bana şans getireceğini düşünüyorum. Bir önceki Hayırlı İşler şarkımda yanlış yönlendirmelerden dolayı pop yapmak zorunda kalmıştım. Ancak bu sefer tam da benim tarzımı yansıtan bir şarkı ve aranjeyle kendimi doğru bir şekilde ifade edebildim. Bunda her renkten müziği destekleyen katkıda ve bana özgür bir alan sağlayan Sinan Özen’in payı büyüktür. Bundan sonrası için müzik yolculuğumda sadece pop değil ağırlıklı olarak alternatif müzikle ve dinleyenlerin kalplerine dokunacak şarkılar okuyarak yoluma devam edeceğim” sözleriyle paylaşıyor.

SİNAN ÖZEN’İN YENİ KEŞFİ

Sinan Özen’in yeni ses ve yeni yüzleri müzik dünyasına kazandırmak amacıyla genç yetenekleri desteklediği ve çatısı altında aldığı Sinan Müzik’teki en büyük keşiflerinden biri olan Mahmut Aydın, Sinan Özen’le yollarının kesişmesini ise şöyle anlatıyor; “Müzik çalışmalarımda çıkmaza düştüğüm ve motivasyonumun eksildiği bir anda öyle bir sürpriz bir şekilde işbirliğimiz başladı ki, Sinan Abi müzik hayatımın köşe taşlarından biri oldu. Bu yolculukta onunla olmak ve tecrübelerinden faydalanmak benim için okul gibi oluyor”. Mahmut Aydın’ın yeni şarkısı Bahtımı Karalar 23 Ekim Cuma gününden itibaren tüm dijital platformlarda ve Sinan Özen’in Youtube kanalında dinleyenlerle buluşuyor.

