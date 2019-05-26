Seçkin Piriler’den sonra Kıvılcım Ural da harekete geçti!

Ural, Piriler’den korunmak için mahkemeye başvurdu. Tangöze çifti, Piriler’in kendilerine psikolojik şiddet uyguladığını ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini iddia etti. Talebi değerlendiren mahkeme, Piriler’in kanunu ihlal eden eylemi olmadığını belirterek, Tangöze çiftinin talebini reddetti.



Neslihan KESKİN