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  3. Seçkin Piriler’den sonra Kıvılcım Ural da harekete geçti!

Seçkin Piriler’den sonra Kıvılcım Ural da harekete geçti!

Seçkin Piriler’den sonra Kıvılcım Ural da harekete geçti!

Seçkim Piriler, Kaan Tangöze’nin kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla eski eşi hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Bu olayın ardından Tangöze’nin eşi Kıvılcım Ural da mahkemenin yolunu tuttu.

Ural, Piriler’den korunmak için mahkemeye başvurdu. Tangöze çifti, Piriler’in kendilerine psikolojik şiddet uyguladığını ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini iddia etti. Talebi değerlendiren mahkeme, Piriler’in kanunu ihlal eden eylemi olmadığını belirterek, Tangöze çiftinin talebini reddetti. 


Neslihan KESKİN 

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