Magnum çekiliş sonuçları 2019 açıklandı! Magnum sonuçları kazananlar isim listesi

Magnum çekiliş sonuçları 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. Magnum sonuçları kazananlar isim listesi açıklandı mı? Heyecanla beklenilen çekiliş 14 Ekim tarihinde gerçekleştirildi. Bu çekilişin ardından asil talihliler ve yedek talihliler belirlendi. Asil talihliler, başvuru için en geç 03.11.2019; yedek talihliler ise, en geç 18.11.2019 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'a başvurmaları başvurmaları halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır.

KAZANANLAR AÇIKLANDI!

Magnum’un internet sitesi üzerinden açıklanan sonuçlar şu şekilde:

Asil talihliler

A2U8J2KP - EMRAH KILIÇ - AĞRI

1PMTC384 - ABDULLAH SAİT ORUÇ - İZMİR

Yedek talihliler

1YFV8MVL - SEDA ÜNAL - ANKARA

2CMA1EJ1 - ERCAN ERYAZ - İSTANBUL

Kazanan talihliler 19.10.2019 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki’nde duyuruldu. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır.

MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILDI?

Çekiliş, 14 Ekim tarihinde saat 11.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirildi.

Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 2 kişi Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil (piyasa değeri: 1.244.933,00 TL)ikramiyesi kazanacaktır. Kampanya duyurularında kullanılan ikramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir.