Yılın aşk bombası! İşte Aleyna Tilki'nin yeni sevgilisi

Aleyna Tilki'nin yeni sevgilisi magazin dünyasını salladı. İşte yılın aşk bombası...

Moda tasarımcısı Gülnur Güneş, cumartesi akşamı bir otelde düzenlenen törenle hayatını iş insanı Yiğit Doğan Çelik ile birleştirdi. Ebru Gündeş’in sahne aldığı gecede, megastar Tarkan da konuklar arasındaydı.

"DANS" ALEYNA TİLKİ'NİN YENİ SEVGİLİSİ İDDİALARINA NEDEN OLDU

Düğüne ünlü isimler akın ederken, Aleyna Tilki de davete katıldı. İddiaya göre; Düğünde sürpriz bir aşk da ortaya çıktı. Aleyna Tilki'nin, ünlü modacı Gülnur Güneş’in kardeşi Kadir Güneş ile birlikte olduğu öne sürüldü. Genç popçu, Kadir Güneş ile dans etti.

AŞK DEDİKOSUNA AÇIKLAMA GELMEDİ

Kadir Güneş, Aleyna Tilki ile dans videosunun ortaya çıkmasının ardından genç şarkıcının hayranları tarafından merak konusu oldu. Gecede birlikte eğlenen ikilinin aşk yaşadıkları iddia edilse de iki isimden de henüz bir açıklama gelmedi.

ALEYNA TİLKİ'NİN ELBİSESİNİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI!

Modacı Gülnur Güneş ile Yiğit Doğan Çelik'in düğününe katılan genç şarkıcı Aleyna Tilki, giydiği kıyafetle çok konuşulmuştu. Tilki'nin elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı. Her açıklaması ve hareketiyle olay olmayı başaran Aleyna Tilki, bu kez de kıyafet seçimi ile magazin gündemine geldi. Takvim'in haberine göre pop şarkıcısı, Gülnur Güneş-Yiğit Doğan Çelik düğününde 35 bin 475 TL'lik ünlü marka elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı.

ŞEYMA SUBAŞI VE ALEYNA TİLKİ'NİN DANSI DÜĞÜNE DAMGA VURDU

Modacı Gülnur Güneş ve iş insanı Yiğit Doğan Çelik, gösterişli bir düğünle evlendi. Adeta yıldızlar geçidine dönen düğüne, Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki'nin dansı damga vurdu. Tarkan başta olmak üzere pek çok ünlü ismin modacısı olan Gülnur Güneş, önceki akşam iş insanı Yiğit Doğan Çelik ile nikah masasına oturdu. Çiftin görkemli düğününe ünlü isimler adeta akın etti. Çok konuşulan düğüne ise Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı'nın dansı damga vurdu.

TİLKİ, EMRAH KARADUMAN'LA ANILMIŞTI

Aleyna Tilki'nin adı uzun süre aranjör Emrah Karaduman ile anılmıştı.