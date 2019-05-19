Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Madonna'nın kostümleri Hakan Akkaya'ya emanet

Madonna'nın kostümleri Hakan Akkaya'ya emanet

Madonna'nın kostümleri Hakan Akkaya'ya emanet

Modacı Hakan Akkaya ve Ivana Sert Etiler'de bir mekan çıkışınıda görüntülendi.

Ünlü ikili yaklaşık 2 saat kaldıkları mekanın çıkışında,  ’İmalat Hatası’ adlı yeni bir single çıkararak şarkıcılığa soyunan Ivana Sert’in şarkısını kutladıklarını söylediler. 

Amerikan TIME Dergisi son sayısının kapağına Türk modacı Hakan Akkaya imzalı bir tasarıma yer vermişti. Ivana Sert, basın mensuplarına modacı Hakan Akkaya’nın yakın zamanda dünyaca ünlü şarkıcı Madonna ile çalışacağını açıkladı.

(Habertürk)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Dünyaca ünlü şarkıcının kostümleri Hakan Akkaya'ya emanet
Yusuf Güney'den dev proje
Miray Daner ile Kubilay Aka'dan evlilik açıklaması
Halit Ergenç'ten Bergüzar Korel'e övgü dolu sözler!
Mehmet Ali Erbil'in 'Süper Kaynanası' olarak tanınmıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Haziran ayında dünya evine girecek olan oyuncu Amine Gülşe, sevgilisi Mesut Özil´e Demet Akalın şark

Amine Gülşe Mesut Özil´e bakın hangi şarkıyı dinletti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yunanistan'ın gözü Türk ordusunda... Bu başlıkları attılar

Bilim İnsanları ölü nöronları tekrar aktif hale getirdi