Madonna'nın kostümleri Hakan Akkaya'ya emanet
Modacı Hakan Akkaya ve Ivana Sert Etiler'de bir mekan çıkışınıda görüntülendi.
Ünlü ikili yaklaşık 2 saat kaldıkları mekanın çıkışında, ’İmalat Hatası’ adlı yeni bir single çıkararak şarkıcılığa soyunan Ivana Sert’in şarkısını kutladıklarını söylediler.
Amerikan TIME Dergisi son sayısının kapağına Türk modacı Hakan Akkaya imzalı bir tasarıma yer vermişti. Ivana Sert, basın mensuplarına modacı Hakan Akkaya’nın yakın zamanda dünyaca ünlü şarkıcı Madonna ile çalışacağını açıkladı.
(Habertürk)