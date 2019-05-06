Madonna'dan itiraf: Çocuklarıma cep telefonu almak aramızdaki ilişkiyi bitirdi

Vogue Dergisi'ne konuşan Madonna "Çocuklarıma 13 yaşına geldiklerinde cep telefonu vererek hata ettim. Çocuklarımla ilişkimi bitirdi. Bütünüyle değil elbette ama telefonlar hayatlarının çok çok büyük bir parçası haline geldi. Görsellere boğuldular ve kendilerini diğer insanlarla kıyaslamaya başladılar. Bu gelişimleri için çok kötü" dedi.

6 çocuğu olan Madonna Portekiz'in Lizbon kentinde yaşarken zamanın çoğunun çocukları okula getirip götürmek ya da küçük oğlunu futbol maçlarına taşımakla geçtiğini ve yalnız hissettiğini söyledi.

Madonna evlatlık oğlu David'in telefonundan mahrum bırakıldığını ve çocukları arasında en çok David'in ona benzediğini de ekledi.

"En fazla ortak noktam onunla var. Beni anladığını seziyorum" dedi. David Lizbon'da Benfica futbol kulübünün akademisinde yetişiyor.