Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,999
  • 6,7197
  • 247.204
  • 92.202
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Madonna'dan itiraf: Çocuklarıma cep telefonu almak aramızdaki ilişkiyi bitirdi

Madonna'dan itiraf: Çocuklarıma cep telefonu almak aramızdaki ilişkiyi bitirdi

Madonna'dan itiraf: Çocuklarıma cep telefonu almak aramızdaki ilişkiyi bitirdi

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna çocuklarına 13 yaşında cep telefonu verdikten sonra aralarındaki ilişkinin koptuğunu söyledi.

Vogue Dergisi'ne konuşan Madonna "Çocuklarıma 13 yaşına geldiklerinde cep telefonu vererek hata ettim. Çocuklarımla ilişkimi bitirdi. Bütünüyle değil elbette ama telefonlar hayatlarının çok çok büyük bir parçası haline geldi. Görsellere boğuldular ve kendilerini diğer insanlarla kıyaslamaya başladılar. Bu gelişimleri için çok kötü" dedi.

6 çocuğu olan Madonna Portekiz'in Lizbon kentinde yaşarken zamanın çoğunun çocukları okula getirip götürmek ya da küçük oğlunu futbol maçlarına taşımakla geçtiğini ve yalnız hissettiğini söyledi.

Madonna evlatlık oğlu David'in telefonundan mahrum bırakıldığını ve çocukları arasında en çok David'in ona benzediğini de ekledi.

"En fazla ortak noktam onunla var. Beni anladığını seziyorum" dedi. David Lizbon'da Benfica futbol kulübünün akademisinde yetişiyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serdar Ortaç'ın büyük acısı: Sürekli ağlıyorum
Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin'in kızı Arya'nın 2. yaşı böyle kutlandı
Bengü'ye eşinden baby shower sürprizi
Efehan'a kavuştular
Gece yarısı Bergüzar Korel'i şaşırtan olay...
Zayıflama yöntemlerine dair Diyetisyen Merve Bilge Atalay´ın 7 altın kuralına kulak verin. Daha sağl

Zayıflama Yöntemleri | 7 Altın Kural

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bağ-Kur'luya 3 müjde

Rusya'da yolcu uçağı iniş yaparken alev aldı: 41 ölü