'Mad Max: Fury Road' filminin yıldızı Hugh Keays-Byrne hayatını kaybetti

Hugh Keays-Byrne, 73 yaşında hayatını kaybetti. Beyazperde'nin haberine göre Brian Trenchard-Smith, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda şu sözleri sarf etti:

"Hugh'un çok cömert bir kalbi vardı. Muhtaç insanlara yardım eli uzatmayı teklif edebilir ya da evsiz bir gence kalacak yer verebilirdi. Sosyal adalete önem verdi ve bu konular popülerleşmeden çok önce çevreyi koruyordu. Hayatını, insanlığın beraberliği üzerine yönetiyordu. Arkadaşlığını özleyeceğiz."

Hugh Keays-Byrne yalnızca Mad Max: Fury Road'da değil; Mel Gibson'ın yıldızı olduğu Mad Max'te de rol almıştı. Toecutter rolüyle izlediğimiz oyuncu aklımızda canlandırdığı kötü adamlarla kalacak gibi görünüyor. Hindistan'da doğan Byrne, hayatını İngiltere'de sürdürmüş ve Royal Shakespeare Company ile kariyerini kurmuştu. Bir Yaz Gecesi Rüyası gibi Shakespeare eserleri için sahne almış, dünyanın çeşitli yerlerinde oyunlar sergilemişti.