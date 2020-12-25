25 Aralık 2020 Cuma 16:07 | Son Güncelleme:
Lüks villasını satışa çıkarmıştı... Acun Ilıcalı fena zarar etti
Şimdilerde kurduğu dijital platform Exxen ile adından söz ettiren ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Kuruşçeşmede'ki villasını 16.8 milyon dolara sattı. Kuruçeşmede'ki evinin ödemesinin bir kısmı için takas yoluyla aldığı Ulus'taki villayı satışa çıkaran Acun Ilıcalı'nın zarar ettiği iddia edildi.
Exxen platformu ile dijital dünyaya hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Acun Ilıcalı, gündemin seyrini değiştirmeye devam ediyor. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Kuruçeşme'deki villasını 16.8 milyon dolara Mustafa Aktaş'a satan Acun Ilıcalı, o satıştan takas yoluyla sahip olduğu Ulus'taki villasını satışa çıkardı. Mustafa Aktaş 8.4 milyon dolar nakit ve Ulus'taki villa karşılığı Acun Ilıcalı'nın evini satın almıştı.
Acun Ilıcalı, iş insanı Mustafa Aktaş'tan takas yoluyla satın aldığı Ulusta'ki villasını satmak için harekete geçti. İddialara göre, üç katlı, havuzlu villa için 5 milyon dolar isteyen Ilıcalı’nın 3.4 milyon dolar zarar etti.