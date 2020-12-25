Lüks villasını satışa çıkarmıştı... Acun Ilıcalı fena zarar etti

Exxen platformu ile dijital dünyaya hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Acun Ilıcalı, gündemin seyrini değiştirmeye devam ediyor. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Kuruçeşme'deki villasını 16.8 milyon dolara Mustafa Aktaş'a satan Acun Ilıcalı, o satıştan takas yoluyla sahip olduğu Ulus'taki villasını satışa çıkardı. Mustafa Aktaş 8.4 milyon dolar nakit ve Ulus'taki villa karşılığı Acun Ilıcalı'nın evini satın almıştı.



Acun Ilıcalı, iş insanı Mustafa Aktaş'tan takas yoluyla satın aldığı Ulusta'ki villasını satmak için harekete geçti. İddialara göre, üç katlı, havuzlu villa için 5 milyon dolar isteyen Ilıcalı’nın 3.4 milyon dolar zarar etti.