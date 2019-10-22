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  3. Ayrılacakları iddia edilen Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ Londra'da düşman çatlattı!

Ayrılacakları iddia edilen Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ Londra'da düşman çatlattı!

Ayrılacakları iddia edilen Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ Londra'da düşman çatlattı!

Başak Dizer, 27 Ekim’de 35. yaşına girecek olan eşi Kıvanç Tatlıtuğ’u İngiltere tatiline çıkardı. İkili, haklarında çıkan olumsuz haberlere inat Londra’da aşk tazeledi. 

Modacı Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ’un 27 Ekim’deki 35’inci yaş günü için bir Londra seyahati organize etti. Evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı yönündeki haberlere inat birlikte kameralara mutluluk pozları veren ikiliye, İngiltere’de bulunan yabancı arkadaşları eşlik etti. Londra sokaklarında adeta aşk tazeleyen ikili, Cambridge’deki nehirde                    kayıklarla mini bir şehir turu yaptı. 

TATİL SONRASI  TEDAVİ 

Londra’nın  tarihini yansıtan eserleri yakından inceleyen ikiliden Dizer, renkli anlarını an be an sosyal medyadan yayımladı. Arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir tatil geçiren çift, 1 haftalık tatillerinin ardından kansere yakalanan Tatlıtuğ’un Amerikan Staffordshire cinsi köpeğinin tedavisiyle ilgilenecek.

İNGİLTERE SOKAKLARINDA  DAVID TARZI 

Tatlıtuğ, Londra sokaklarında tercih ettiği kasket şapka ve hırka kombiniyle dünyaca ünlü isim David Beckham’a benzetildi. 

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