Ayrılacakları iddia edilen Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ Londra'da düşman çatlattı!

Modacı Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ’un 27 Ekim’deki 35’inci yaş günü için bir Londra seyahati organize etti. Evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı yönündeki haberlere inat birlikte kameralara mutluluk pozları veren ikiliye, İngiltere’de bulunan yabancı arkadaşları eşlik etti. Londra sokaklarında adeta aşk tazeleyen ikili, Cambridge’deki nehirde kayıklarla mini bir şehir turu yaptı.

TATİL SONRASI TEDAVİ

Londra’nın tarihini yansıtan eserleri yakından inceleyen ikiliden Dizer, renkli anlarını an be an sosyal medyadan yayımladı. Arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir tatil geçiren çift, 1 haftalık tatillerinin ardından kansere yakalanan Tatlıtuğ’un Amerikan Staffordshire cinsi köpeğinin tedavisiyle ilgilenecek.

İNGİLTERE SOKAKLARINDA DAVID TARZI

Tatlıtuğ, Londra sokaklarında tercih ettiği kasket şapka ve hırka kombiniyle dünyaca ünlü isim David Beckham’a benzetildi.