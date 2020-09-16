16 Eylül 2020 Çarşamba 16:17 | Son Güncelleme:
Logan: Wolverine filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Logan: Wolverine TV'de ilk kez Kanal D'de!
Logan: Wolverine filmi bu akşam TV'de ilk kez Kanal D'de yayınlanacak. Saat 20.00'da ekrana gelecek olan film 2017 yılında vizyona girmişti. Logan: Wolverine filminin yönetmenliğini James Mangold üstleniyor. Filmin senaryosu Michael Green, Scott Frank ve James Mangold'un kaleminden çıktı. Logan: Wolverine oyuncuları arasında Hugh Jackman, Dafne Keen ve Patrick Stewart öne çıkıyor.
Logan: Wolverine bu akşam saat 20.00'da Kanal D üzerindne seyirci ile buluşacak. Filmin senaristliğini Michael Green, Scott Frank ve James Mangold üstleniyor. Logan: Wolverine oyuncuları arasında Hugh Jackman, Dafne Keen, Boyd Holbrook ve Patrick Stewart yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise James Mangold oturuyor.
LOGAN: WOLVERİNE KONUSU NEDİR?
Logan: Wolverine'de, yakın gelecekte yaşlanmış ve yorgun olan Wolverine ve Professor X, Meksika sınırında saklanmaktadır. Fakat Logan'ın dünyadan gizlenmesi ve mirası, karanlık güçler tarafından takip edilen genç bir mutant geldiğinde sona erer. Şimdi Wolverine'de genç bir kadın klonunu Nathanial Essex'in liderliğindeki kötü bir organizasyondan korumalıdır.
LOGAN: WOLVEİNE OYUNCULARI KİMLERDİR?
- Hugh Jackman
- Patrick Stewart
- Dafne Keen
- Boyd Holbrook
- Stephen Merchant
- Jason Genao
- Quincy Fouse
- Eri La Salle
16 EYLÜL KANAL D YAYIN AKIŞI
- KANAL D ANA HABER 18.45
- LOGAN: WOLVERINE 20.00
- YENİ HAYAT 22.45