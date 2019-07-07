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  3. Loca fiyatı 25 bin Euro'ya yükseldi

Loca fiyatı 25 bin Euro'ya yükseldi

Loca fiyatı 25 bin Euro'ya yükseldi

Jennifer Lopez’in Antalya’daki konserine sayılı günler kala loca fiyatı 20 bin Euro’dan 25 bin Euro’ya çıktı. Ayakta izlemek için 2 bin TL'ye satılan bilet fiyatı da 7 bin TL oldu.

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'It’s My Party' turnesi kapsamında 7 yıl aradan sonra Türkiye’ye gelecek. Lopez'in 6 Ağustos’ta Belek Regnum Carya Otel’de vereceği konser öncesi sanatçının ekibi mekana gelerek incelemelerde bulundu. Antalya’da 3 gece geçirecek olan Lopez'in yaklaşan konseri öncesi de bilet fiyatlarında artış oldu. Sanatçıyı ayakta dinlemek isteyenler, avantajlı dönemde 2 bin liradan bilet satın aldı. Konsere 1 ay kala az sayıda kalan alanların fiyatı ise 7 bin lira oldu. 

Son biletlerde artış

Sanatçıyı locadan izlemek için ayrılan 28 locadan da son birkaçı kalınca 20 bin Euro'dan satışa sunulan biletler şuan 25 bin Euro’ya yükseldi. Lopez, kendisine özel tahsis edilen 5 yatak odalı, kurşun geçirmez, camla kaplı, 3 katlı özel havuzlu bir villada kalacak.

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