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  3. Lider Şahin'e Didem Şahin'den 2. veto

Lider Şahin'e Didem Şahin'den 2. veto

Lider Şahin'e Didem Şahin'den 2. veto

Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'in Didem Soydan'la olan birlikteliğinde de ailesinin rızasını alamadığı; geçmişte İrem Derici’ye onay vermeyen anne Didem Şahin'in yeni gelin adayından da memnun olmadığı iddia edildi.

Güneş'in haberine göre Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin manken Didem Soydan’la yaşadığı aşkla da veto yedi. İrem Derici’yle aşk yaşadığı dönem ailesinden tepki gören genç müzisyen ilişkisini bitirmek zorunda kalmıştı. Geçen hafta Didem Soydan’la Çeşme tatilinde görüntülenen Lider Şahin iddiaya göre yine ailesiyle karşı karşıya geldi.

Ailesinin ortak olduğu Beach’te yeni sevgilisiyle tatil yapan genç müzisyenin ilk işi Soydan’ı babasıyla tanıştırmak olurken annesi Didem Şahin ilişkiyi onaylamadığı için tanışmak istemedi.

Kızları İrem Şahin’in yabancı sevgilisi Oliver Tambo’yla olan birlikteliğine de itiraz eden Didem Şahin iddiaya göre Didem Soydan’ı da kesinlikle kabul etmediğini dile getirdi.

 

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